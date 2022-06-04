الرافدين يحدد مدة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم الدور السكنية

2022/06/04 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مصرف الرافدين، السبت، مدة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم الدور السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “الرافدين حدد مدة تسديد قروض 50 مليون لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية”.

ولفت إلى أن “مدة التسديد 10 سنوات ويمنح القرض للمواطنين وبنسبة فائدة ٥% والتقديم عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

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