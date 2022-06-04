إبطال مفعول ستة صواريخ بمحيط حقول القيارة النفطية في نينوى

2022/06/04 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإبطال مفعول ستة صواريخ في محيط حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال المصدر، إن قوة مشتركة من حماية وإسناد حقل القيارة ومفارز قسم المتفجرات لمحيط الحقل وخلال عملية المسح الميداني عثرت على ستة صواريخ RBG7 عن طريق جهاز كشف المعادن.

وأوضح المصدر، أنه تمت إحاطة المكان بالأشرطة التحذيرية والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها.

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