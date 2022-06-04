وفاة شخص وإصابة آخر بانقلاب عجلة واحتراقها غرب بغداد

2022/06/04 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب عجلة غرب بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عجلة انقلبت اليوم السبت قرب سيطرة الصقور غرب بغداد، قبل ان تحترق، ما ادى الى وفاة مواطن يعمل كمحامٍ في محكمه الفلوجة”.أضاف المصدر ان “شخصاً اخر اصيب وتم نقله الى المستشفى وهو بحالة […]

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