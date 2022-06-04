الحمى النزفية تقتل 17% من المصابين بها في العراق

2022/06/04 | 11:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إحصائية جديدة بوفيات وإصابات الحمى النزفية في العراق، فيما تشير الارقام الى ان 17% من المصابين توفوا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان إن “الوزارة سجلت 136 إصابة بالحمى النزفية”، مشيرا الى أن “عدد حالات الوفاة بلغت 23 حالة”.

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