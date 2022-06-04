"غانغام ستايل".. صاحب الرقصة الشهيرة يتحدث بعد مرور 10 سنوات

2022/06/04 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش المغني الكوري الجنوبي، ساي، اليوم أفضل مراحل حياته، فخوراً بـ "أكبر كأس" نالها، بعد عشرة أعوام على النجاح العالمي الذي حققته أغنيته المصوّرة "غانغنام ستايل" التي قلّد ملايين المعجبين في كل أنحاء العالم رقصة الحصان الشهيرة فيها.

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