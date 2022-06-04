البرلمان بصدد تعديل قانون التقاعد .. هذه ابرز الملامح 

2022/06/04 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، انها بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين، فيما بينت ابرز ملامح تلك التعديلات.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين”، مشيراً إلى أن “أبرز التعديلات […]

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