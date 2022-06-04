بقوة 5 درجات .. زلزال يضرب الكويت

2022/06/04 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجّلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل السبت زلزالا بلغت شدّته 5 درجات على مقياس ريختر، شعر به سكان الدولة الخليجية لكنه لم يتسبّب بأضرار وفقا للسلطات.

وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية على تويتر إن الشبكة حددت موقع الزلزال في جنوب غرب البلاد وقد وقع نحو الساعة 04,28 (01,28 ت غ).

وأضافت أنّ الزلزال حدث على عمق خمسة كيلومتر بباطن الأرض، و”شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد”، فيما أفاد جهاز إطفاء الكويت بعدم وقوع أضرار.

والزلازل في الكويت نادرة، لكن البلد قريب من إيران التي تقع على العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ا ف ب

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