الصدر يقدم اعتذارا لإنصاره

2022/06/04 | 11:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعتذر لانصاره عن الإنسحاب أثناء إلقاء كلمته: لكي تستمرّ حياتي.

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