الاعمار: انجاز 75 بالمئة من جسر الشهيد عز الدين سليم في البصرة

2022/06/04 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، اليوم السبت، أنجاز 75 بالمئة من اعمال مشروع انشاء جسر الشهيد عز الدين سليم الكونكريتي في محافظة البصرة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "كوادر الوزارة أنجزت 75 بالمئة من اعمال مشروع انشاء جسر الشهيد عز الدين سليم الكونكريتي في محافظة البصرة بطول 312 م، الذي يربط ناحية عز الدين سليم بقضاء الامام الصادق (ع)".وأضاف أن "العمل تضمن صب وفرش طبقات الاسفلت للجسر ومقترباته واعمال السياج الواقي والانارة ، فضلاً عن انشاء قناطر انبوبية وصندوقية وانشاء جسر الشافي بطول 20م بواقع فضاء واحد".

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