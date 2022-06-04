2022/06/04 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) / تربية الرصافة الثانية ، للعام الدراسي 2021 ـ 2022.

للاطلاع على النتائج : اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية الرصافة الثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية الرصافة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).