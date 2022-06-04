الصدر يعتذر عن الانسحاب أثناء إلقاء كلمته بذكرى استشهاد والده: حافظت على سلامتكم

2022/06/04 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اليوم السبت، اعتذاره عن الانسحاب أثناء إلقاء كلمته في ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر.

وقال الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم): " بكلِّ صِدقٍ ومَحَبَّةٍ أقول لكلِّ مَنْ أحيا الذِكرى السَنويَّة في داخل العراق وخارجه: حَيّاكُم الله والشُكر لَكُم مِنَ الله على هذا الإخلاص والمَحبَّة والعاطِفَة لصاحِب الذِكرى ونجليه وَلي: أنا العبد الفقير المُحتاج لرحمةِ رَبّه..



ولآلِ الصدرِ الكِرام".

وأضاف: "وأُقَدِّم اعتذاري عن الانسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حِفاظاً على سلامتكم أولاً..



ولكي تستمرّ حياتي في خدمتكم ثانياً، كما لم يشأ الله أنْ أكون في سيارة السيّد الوالد وأخوتي (قدّس الله أسرارهم) في يوم الاستشهاد، فأسألكم الدُعاء لي بنيلِ الشهادة لألتَحِق بركبهم (قدس)".

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