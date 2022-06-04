اكذوبة -الصراع الطبقي- اليوم ... ؟!!! ( 2/2) - عبدالامير الركابي

2022/06/04 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي كان من ابسط مايتوجب الانتباه له بماخص مسالة الطبقات و"الصراع الطبقي" المميز للمجتمعية الاوربية بعد الانقلاب الالي، بروز نوعين من "الصراع" وقتها، الاول يدوي، والثاني الراهن "آلي"، مختلفان من حيث المحركات والاليات والاشتراطات الخاصة بكل منهما، الاول مفتوح النهايات، ولا انحباسي، ينتقل مراحل متعاقبة، والثاني بلا عقب، تتبدل معه العناصر الفاعلة والمادة الاساس، وتصير ثلاثية بدل ان تكون ثنائية كما كانت، ......





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