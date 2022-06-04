هوبار لومار يسأل (21): هل سمعتم بمبدأ -المعاملة بالمثل-؟ - موريس صليبا

2022/06/04 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا أيّها المسلمونظتفرض دولكم الجميلة التي تهربون منها، على غير المسلمين، وبشكل صارم، احترام قوانين الإسلام وشرائعه.



بالمقابل، عندما تعيشون أنتم في دول الغرب، لا تتردّدون أبدا عن انتقاد ورفض البلد الذي يستضيفكم، فتحاولون بكل الوسائل فرض عاداتكم وتقاليدكم فيه.



أنتم الذين لا تتوقّفون عن التذمّر والمطالبة دون احترام بما تعتبرونه حقّا من حقوقكم، كيف ستتصرّفون لو طبّق عليكم الغرب، في إطار "المعاملة ......





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