أسعار الذهب تسجل استقرار بالاسواق المحلية

2022/06/04 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم السبت.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 381 الف دينار، وسعر شراء 377 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم الخميس الماضي.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.



وفلقا لشفق نيوز.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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