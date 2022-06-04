2022/06/04 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 100 يوم من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، نستعرض لكم كيف تغيرت خريطة سيطرة القوات الروسية في أوكرانيا من بدء الحرب حتى اليوم، وفي هذا الصدد يتحدث الجنرال جيمس سبايدر مارك حول ملاحظاته بشأن ذلك، حيث يقول "إن الروس في الجزء الأول من الحرب، حاولوا الغزو بقوات قليلة جدًا بمسارات كثيرة جدًا."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 100 يوم من الحرب.. شاهد كيف تغيرت خريطة سيطرة روسيا في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 100 يوم من الحرب.. شاهد كيف تغيرت خريطة سيطرة روسيا في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).