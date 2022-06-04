2022/06/04 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي بكرة القدم، نظيره الأسترالي في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.وتقام المباراة على الملعب المركزي في كارشي بأوزباكستان ضمن الجولة الثانية من المسابقة.ويرفع المنتخب الأولمبي “شعار الفوز لا غير” من أجل تعويض تعادله في المباراة الماضية أمام الأردن.في المقابل، يركز المنتخب الاسترالي على الفوز […]

ظهرت المقالة المنتخب الأولمبي يرفع شعار “الفوز لا غير” في مواجهة أستراليا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الأولمبي يرفع شعار “الفوز لا غير” في مواجهة أستراليا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الأولمبي يرفع شعار “الفوز لا غير” في مواجهة أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).