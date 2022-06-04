الصحة تعلن آخر إحصائية للحمى النزفية في البلاد: 136 حالة مؤكدة و23 وفاة

2022/06/04 | 12:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، السبت، (4 حزيران، 2022)، عن آخر إحصائية بوفيات وإصابات الحمى النزفية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان مقتضب، إن “الوزارة سجلت 136 إصابة بالحمى النزفية”، مشيرا الى أن “عدد حالات الوفاة بلغت 23 حالة”.

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