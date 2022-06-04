روسيا تعلن تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين

2022/06/04 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت مركز تدريب للمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في مقاطعة سومي بشمال البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية أن هذا المركز قام مدربون أجانب فيه بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

المصدر: روسيا اليوم

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