وزارة الهجرة والمهجرين : عودة النازحين إلى سِنجار تواجه معوقات

2022/06/04 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن معوقات تقف أمام اتمام إعادة العوائل النازحة الى قضاء سنجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكيز إن الوزارة وضعت خطة لإعادة النازحين الى قضاء سنجار، لكنه أشار الى ان ضعف التخصيص المالي للوزارة بالإضافة إلى ضعف التخصيص المالي للمنظمات الدولية بسبب بالحرب الروسية الأوكرانية، من ابرز المعوقات لعودة النازحين.

وأوضح ان غياب التخصيصات تسبب بإيقاف مشروع بناء 100 منزل من قبل المنظمات الدولية.

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