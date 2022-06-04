سويسرا ترفض نقل أسلحتها إلى أوكرانيا

2022/06/04 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت سويسرا، اليوم السبت، حظرها نقل المعدات الحربية التي تصنعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيا مع مبدأ الحياد العسكري الذي تنتهجه.مع ذلك، سيظل ممكنا تسليم المعدات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، حتى في ظل احتمال إرسال المعدات الحربية المصنعة إلى أوكرانيا، وفق ما قرر المجلس […]

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