الارض امام

2022/06/04 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من العلماء أن كمية ثاني أكسيد

الكربون في الغلاف الجوي، التي تسبب

الاحتباس الحراري، تواصل الصعود بلا

هوادة وحطمت الأرقام القياسية في شهر

ايار الماضي.

وقال العلماء، بحسب صحيفة "نيويورك

تايمز"،

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