2022/06/04 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا

مسؤولية ارتفاع الأسعار وتعطل إمدادات

القمح جول العالم.

وقال بايدن، في تصريحات له مساء الجمعة،

إن العمليات العسكرية التي أطلقتها

روسيا في أوكرانيا المجاورة تسببت

با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).