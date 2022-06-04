طقس العراق: عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

2022/06/04 | 12:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، (4 حزيران، 2022)، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان، إن “طقس هذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحوا الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة عن يوم امس، والرياح متغيرة الاتجاه مسببة تصاعد الغبار، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس”.

وأضافت أن “طقس يوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً مسببة تصاعد للغبار في بعض الاماكن خاصة في اقسامها الغربية أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد للغبار في اقسامها الغربية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق لتصل في بعض الاماكن الى (50) درجة مئوية”.

وأشارت إلى، أن “يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مغبر ابتداءً من الاقسام الغربية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار مسببة تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية خاصة في الاقسام الغربية ، ومدى الرؤية (5-7) كم و في الغبار (2-4) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000 متر، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائما جزئيا مغبر ابتداءً من الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الغربية منها، ومدى الرؤية (5-7) كم و في الغبار (2-4) كم، وفي العواصف الترابية اقل من 1000 متر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع غبار خفيف ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الغربية منها ، ومدى الرؤية (5-7) كم و في الغبار (4-2) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000 متر”.

ولفتت إلى، أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع غبار خفيف يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا ومغبرا يتحسن تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة”.

وأوضحت، أن “الحالة الجوية للبلاد ليوم الاربعاء المقبل ستكون في المنطقة الوسطى صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

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