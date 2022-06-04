بالفيديو.. حادث

2022/06/04 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أدى حادث مروري مروع على الطريق الرابط بين كنعان بعقوبة شرقي ديالى، الى مصرع أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة اخرين بينهم اثنين بحالة حرجة جدا.

وكثرت في الاوانة الأخيرة الحوادث المرورية، لاسيما على الطرق الخارجية، بسبب السرعة الفائقة، وكذلك سوء الشوارع والمطبات.

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