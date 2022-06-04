ديشان يعود لقيادة منتخب فرنسا بعد وفاة والده

2022/06/04 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيعود مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان للاشراف على تدريبات منتخب بلاده السبت استعدادا لمباراته ضد كرواتيا في دوري الامم الاوروبية المقررة في سبليت الاثنين بعد غياب في الايام الاخيرة بسبب وفاة والده.

وقال غي ستيفان مساعده “سيعود ديدييه السبت.



كان يوم الجنازة مؤلما جدا بالنسبة اليه”.

ولم يكن ديشان الذي قاد الديوك الى التتويج بمونديال روسيا 2018 متواجدا على مقعد الجهاز الفني خلال خسارة فريقه مباراته الودية ضد الدنمارك 1-2 على ملعب سان دوني الجمعة.

ويلتقي المنتخب الفرنسي ايضا في دوري الامم مع النمسا في 10 الحالي ومع كرواتيا مجددا في 13 منه.

وكانت فرنسا أحرزت لقب النسخة الأخيرة من دوري الأمم، بفوزها في المباراة النهائية على إسبانيا 2-1 في ميلانو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ا ف ب

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