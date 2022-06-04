2022/06/04 | 12:35 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أفاد مصدر أمني، السبت، (4 حزيران، 2022)، بمقتل 4 إرهابيين بضربة جوية استهدفت عجلتهم قرب قضاء الرطبة.
وقال المصدر، إن “صقور القوة الجوية وعبر طائرات F -16، نفذت ضربة جوية ناجحة على عجلة نقل (لوري)، لمجموعة مكونة من (4) ارهابيين من عصابات داعش”.
وبيّن المصدر أن “العملية ادت الى مقتلهم جميعاً وتدمير العجلة”، لافتاً إلى ان “العملية جرت قرب مدينة الرطبة”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 “إرهابيين” بضربة جوية استهدفت عجلتهم قرب الرطبة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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