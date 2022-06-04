مقتل 4 “إرهابيين” بضربة جوية استهدفت عجلتهم قرب الرطبة

2022/06/04 | 12:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، (4 حزيران، 2022)، بمقتل 4 إرهابيين بضربة جوية استهدفت عجلتهم قرب قضاء الرطبة.

وقال المصدر، إن “صقور القوة الجوية وعبر طائرات F -16، نفذت ضربة جوية ناجحة على عجلة نقل (لوري)، لمجموعة مكونة من (4) ارهابيين من عصابات ‫داعش”.

وبيّن المصدر أن “العملية ادت الى مقتلهم جميعاً وتدمير العجلة”، لافتاً إلى ان “العملية جرت قرب مدينة الرطبة”.

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