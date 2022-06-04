الجولة 34 تختتم بإقامة ثلاث مباريات اليوم

2022/06/04 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تختتم مباريات الجولة 34 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم السبت.وفي المباراة الاولى يواجه الديوانية فريق نوروز على ملعب الإدارة المحلية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.أما المباراة الثانية، سيلاقي فيها نفط الوسط فريق النفط عند الساعة السابعة مساءً.في المباراة الثالثة، سيلاعب النجف فريق الكرخ على ملعب النجف الدولي في […]

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