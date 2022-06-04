المقاومة في عالم الديجيتال - حازم كويي

2022/06/04 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي أعداد:حازم كوييتتحدث الأستاذة المكسيكية مارسيلا سواريز إسترادا عن أشكال الاحتجاج في أمريكا اللاتينية، فقد تبنت الحركات الاجتماعية في أمريكا اللاتينية التقنيات الرقمية كجزء من مقاومتها وكأداة مفيدة في نضالاتها.



وكيفية دمج حركات المساحات الرقمية والأجهزة مثل الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات في احتجاجاتهم وماينشأ من تناقضات عن ذلك.في البحوث التي أجرتها عن الأشكال الرقمية للاحتجاج في أمري ......





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