الاطار: مستعدون لحوارات جديدة مع التيار مقابل هذا الشرط

2022/06/04 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد الشمري , السبت , ان الاطار جدد دعوته للجلوس مع التيار الصدري واجراء حوار جديد لاجل حلحلة ازمة الانسداد السياسي , مبينا ان قوى الاطار مازالت على موقفها بعقد حوارات جديدة مع التيار الصدري شرط ان لايكون الحوار مشروطا .

وقال الشمري ان ” قوى الاطار التنسيقي والمتحالفين معه عبروا في كل مناسبة عن استعدادهم العالي بتقديم وتسهيل أي حوار جديد من شأنه تفكيك وحلحلة الانسداد السياسي وان تتم عملية تسمية رئيس الحكومة من قبل القوى الشيعية الممثلة بالتيار الصدري والاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه من المكون الشيعي بحسب ما جرى عليه العرف السياسي ” .

وأضاف ان إعادة طرح اجتزاء قوى الاطار وذهاب عدد محدد من قبل التيار للتحالف الثلاثي غير معقول ونعتبرها خطوة باتجاه تفكيك الاطار بصورة غير مباشرة”.

وأشار الشمري الى ان “قوى الاطار التنسيقي مازالت على موقفها بتقديم عقد حوارات جديدة مع التيار الصدري شرط ان لايكون الحوار مشروطا” .

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