قصائد ترفض الزمن العجور لسالم الزيدي

2022/06/04 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر في بغداد للشاعر سالم الزيدي الديوان ((قصائد ترفض الزمن العجوز ))ويضم الديوان 29قصيدة تعكس،معاناة،الانسان والواقع الذي يمر به الوطن والامة في مواجهة الاستبداد والعبودية وتجاور حقوق الانسان وتهميش الاخر .

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