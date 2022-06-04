2022/06/04 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلق الصين مركبة فضائية الأحد تحمل على متنها ثلاثة رواد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة، حيث سيعملون ويعيشون لمدة ستة أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدمة.

وقال مسؤول في وكالة الفضاء المأهولة الصينية في مؤتمر صحفي السبت: إن من المقرر أن ينطلق الصاروخ لونج مارش-2 إف حاملاً مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد في الساعة 10:44 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:44 بتوقيت جرينتش) الأحد.

وستكون شنتشو-14 الثالثة من بين أربع مهمات مأهولة، والسابعة من إجمالي 11 مهمة لازمة لاستكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام.

وبدأت الصين في بناء المحطة المكونة من ثلاث وحدات في إبريل/نيسان 2021 بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث.



وبعد مهمة شنتشو-14، سيتم إطلاق الوحدتين المتبقيتين في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.

رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين تطلق مهمة جديدة لبناء محطتها الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين تطلق مهمة جديدة لبناء محطتها الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).