اعتلت العرش منذ 70 عامًا.. شاهد كيف احتفل العالم بيوبيل الملكة إليزابيث البلاتيني

2022/06/04 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاءت دول حول العالم مناراتها، وقدّمت عروضاً ضوئية احتفالًا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.وتحتفل الملكة بمرور 70 عامًا على اعتلائها العرش البريطاني هذا العام

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