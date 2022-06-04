هل اقتربت إسرائيل الى الزوال؟

2022/06/04 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعن طريق إقامة إسرائيل تتحقق أمنيتهم بنهاية العالم.

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