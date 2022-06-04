المُتهمين بتسريب الأسئلة الوزارية .. في قبضة الأمن الوطني العراقي

2022/06/04 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، شرع جهاز الأمن الوطني بإجراء تحقيق شامل بخصوص تسريب الأسئلة الوزارية ، بالتعاون مع وزارة التربية والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ، وبإشراف من الجهات القضائية المختصة وبعد سلسلة إجراءات تضمنت الكشف الموقعي ، ورفع البصمات والتحقيق مع الموظفين المعنيين ، باستلام وتوزيع الأسئلة لكشف الملابسات التي رافقت إجراء الامتحانات

كما وتوصلت التحقيقات إلى إدانة (3) موظفين في وزارة التربية، هم المسؤولون المباشرون عن تسريب الأسئلة ، فضلاً عن الاشتباه بفي إثنين آخرين مازال التحقيق جارِ معهما.

وفي ذات السياق ، ألقى الأمن الوطني العراقي أيضاً ، القبض على عدد من المروجين ، على منصات التواصل الإجتماعي ممن ساهموا بنشر وبيع تلك الأسئلة.

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