بايرن ميونخ يحدد سعر ليفاندوفسكي تمهيدا لبيعه

2022/06/04 | 13:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى نادي برشلونة أنباء مشجعة بشأن إمكانية تعاقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع هداف بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن الفريق البافاري بدأ بالتساهل في عملية رحيل المهاجم البولندي، بعد أسبوع من تصريحات مسؤولي النادي التي أكدوا من خلالها أن ليفاندوفسكي سيكمل عقده حتى صيف عام 2023.[…]

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