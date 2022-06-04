وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

2022/06/04 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام وصلت اليوم السبت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمة من إندونيسيا.

وأوضحت أنه وصل على متن الرحلة 358 حاجا وحاجة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة، عبدالعزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات.

وأشارت إلى أنه "فور وصول الحجاج إلى مدخل المطار، استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم".

المصدر: وكالة الانباء السعودية

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