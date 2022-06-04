بالصورة.. ازمة

2022/06/04 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

شهدت محافظة ديالى، اليوم السبت، ازمة وقود حادة لاقدام المواطنين للمحطات لتشغيل المولدات بعد انقطاع الكهرباء.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "اغلب مدن ديالى شهدت خلال الساعات 72 الماضية تدفق المئات على محطات التعبئة للحصول على مادة البانزين لتشغيل المولدات المنزلية في ظل ازمة وقود حادة بعد انخفاض امدادات الكهرباء الى اقل من 10 ساعات يوميا مع تلاعب اصحاب المولدات الاهلية في التشغيل بطرق ملتوية ما ساهم في خلق معاناة انسانية كبيرة خاصة في بعقوبة".

وشهدت محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل في شمال العراق في وقت سابق نقصا في الوقود، وسجلت طوابير انتظار طويلة أمام المحطات، في مشهد يتكرر منذ أيام، في حين قال مسؤولون إن سبب الأزمة "تهريب" الوقود إلى إقليم كردستان العراق المجاور.

واشتكى احد المواطنين من هذا الوضع وقد كان واقفا ينتظر تعبئة سيارته الصفراء بالوقود، بالقول: "نقضي حياتنا كلها أمام محطات الوقود وفي الطوابير، أصبح روتينا".

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