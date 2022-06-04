طقس العراق .. عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة

2022/06/04 | 13:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت الأنواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة،أن " طقس السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحوا الى غائم جزئي ، ولا تغير في درجات الحرارة عن يوم امس، والرياح متغيرة الاتجاه مسببة تصاعد الغبار، أما المنطقة ...

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