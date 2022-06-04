بغداد.. إنقاذ فتاة عمرها 13 عاماً باعها والدها مقابل 10 ملايين دينار

2022/06/04 | 13:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية نجدة بغداد، يوم السبت، إحباط جريمة للإتجار بالبشر، من قبل أب أراد بيع ابنته مقابل 10 ملايين دينار عراقي.

وذكرت المديرية في بيان، أن “تجوال روتيني لدوريات النجدة داخل الأزقة والشوارع في منطقة الكرادة، شهدت استنجاد فتاة من مواليد 2009 بطاقم الدورية وأخبرتهم بقيام والدها مع شخص آخر ببيعها مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار عراقي”.

وأضافت: “على الفور تم إشعار السيطرة المركزية بالحادث والقبض على الشخصين من قبل الدورية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة”.

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