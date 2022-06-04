يغذي أكثر من 300 الف نسمة.. النفايات تملأ نهر خريسان في بعقوبة (صورة)

2022/06/04 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ملأت النفايات نهر خريسان في بعقوبة رغم انه بات المصدر الوحيد لمحطات الاسالة المركزية التي تغذي اكثر من 300 الف نسمة.وناشد مواطنون الجهات المعنية لفرض اجراءات مشددة وعقوبات بحق المخالفين.

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النفايات تملأ نهر خريسان في بعقوبة (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

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