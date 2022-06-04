زلزال نادر بقوة 5 درجات يضرب الكويت

2022/06/04 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت-(أ ف ب) – سجّلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل السبت زلزالا بلغت شدّته 5 درجات على مقياس ريختر، شعر به سكان الدولة الخليجية لكنه لم يتسبّب بأضرار وفقا للسلطات.وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية على تويتر إن الشبكة حددت موقع الزلزال في جنوب غرب البلاد وقد وقع نحو الساعة 04,28 (01,28 ت […]

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