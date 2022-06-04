علماء اللغة يخططون لوضع خوارزمية لكشف التلاعب في النصوص

2022/06/04 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن علماء اللغة في الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية، عن نيتهم ابتكار خوارزمية للبحث عن التلاعب في النصوص، التي هدفها التأثير في وعي الناس.ويخطط العلماء لتحديد التقنيات المستخدمة عادة للتأثير في وعي القراء.ووفقا لهم سيقومون بتقييم ومقارنة المواد التي تنشر في وسائل الإعلام.بعد ذلك وعلى أساس نتائج تحليل أكثر […]

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