الامانة تعلن عن انطلاق حملة لزراعة ١٠ آلاف شجرة في بغداد

2022/06/04 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن امين بغداد، عمار موسى، عن انطلاق حملة كبرى لتحويل بغداد لواحة خضراء عبر زراعة ١٠ آلاف شجرة كمرحلة اولى بدئاً من قناة الجيش.وقال موسى في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “امانة بغداد اطلقت اليوم حملة لزراعة ١٠ آلاف شجرة كمرحلة اولى بدئاً من قناة الجيش وهو مكان حيوي ومهم بجانب […]

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