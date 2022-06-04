2022/06/04 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عام من استخدام نوعين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، من المقرر أن يُعرض نوع آخر من اللقاحات للدراسة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل لقاح "نوفافاكس" المضاد لكورونا سيكون الخيار الثالث في أمريكا لمكافحة الجائحة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل لقاح "نوفافاكس" المضاد لكورونا سيكون الخيار الثالث في أمريكا لمكافحة الجائحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).