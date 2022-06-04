القس ديزموند توتو: المُحايد في زمن الظلم مؤيد للظالم - عبدالرزاق دحنون

2022/06/04 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون يقول عارف حجاوي ابن مدينة نابلس الفلسطينية في برنامجه المشهور "سيداتي سادتي" على تلفاز "العربي" في موسمه الرابع والذي سُجِّل في حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت:في عيد الميلاد من العام الماضي 2021 أتمَّ ديزموند توتو تسعين سنة وشهرين، هي كل عمره.



غدا القس الأسطورة: صورة، وطاقةَ أزهار.



ديزموند توتو أسقف جوهانسبرغ الأسود، حوَّل المسيحية الأنغليكانية من أداة يستعملها المستعمر إلى أداة نضال ضدّ ......





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