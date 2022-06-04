وزير الموارد المائية يجري جولة تفقدية في مشروع المسيب

2022/06/04 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

إجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ، اليوم السبت، جولة تفقدية لمشروع المسيب في محافظة بابل للأطلاع على أعمال تشكيلات الوزارة لتأمين إيصال الحصص المائية إلى المستحقين.

وقال وزير الموارد المائية حسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "تواجدنا في المشروع لنقل رسالة إطمئنان إلى المواطنين والإطلاع على أعمال توزيعات المياه وإيصالها إلى المستحقين وبعدالة بالرغم من إستمرار الشحة المائية للسنة الثالثة على التوالي، موجهاً بدراسة إستكمال المرحلة الثانية من التكسية الحجرية لمشروع المسيب ضمن قضاء كوثى".وأضاف، إن "هناك تنسيق عال المستوى بين الوزارة والحكومة المحلية في قضاء كوثى فيما يخص إزالة التجاوزات موجهاً بحفر الآبار لإيصال المياه للمناطق التي تعاني من الشحة وفق ضوابط أعدتها الوزارة بما يضمن عدم الحفر الجائر".

وتابع ، أن "حقوق العراق المائية خط أحمر ولا نجامل في هذا الملف".

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