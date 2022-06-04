إنطلاق حملة كبرى لمكافحة التصحر وزراعة الاشجار ببغداد

2022/06/04 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، انطلاق حملة كبرى لتحويل بغداد لواحة خضراء عبر زراعة 10 آلاف شجرة كمرحلة اولى بدئاً من قناة الجيش".

ونقل بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم)، عن امين بغداد قوله خلال غرسه اول شجرة في الحملة الزراعية ان "امانة بغداد اطلقت اليوم حملة لزراعة 10 آلاف شجرة كمرحلة اولى بدئاً من قناة الجيش وهو مكان حيوي ومهم بجانب الرصافة عانى من الاهمال في الفترات السابقة واليوم حولنا مجموعة من المساحات فيه الى واحات خضراء بالامكانيات الذاتية للدوائر البلدية".

وتابع أنه "تم تقسيم قناة الجيش الى عدة مقاطع وتسليمها للدوائر البلدية المطلة على قناة الجيش وشرعنا بحملة لزراعته وهي مستمرة بجميع انحاء العاصمة بغداد".

واكد أنه "وجهنا دوائر البلدية بزيادة المساحات الخضراء ضمن قواطعها الجغرافية والاسبوع الماضي افتتحنا حديقة بمساحة 4 دونم والحملات مستمرة للحفاظ على المناطق الخضراء وتوسيعها لتكون متنفس صحي وبيئي لأهالي العاصمة بغداد".

واشار الى ان "هناك تعاون بين امانة بغداد ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية من الشباب البغدادي للاستمرار بتنفيذ حملات مشتركة بقطاعات النظافة والزراعة والتشجير لتحويل بغداد لواحة خضراء".

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