2022/06/04 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WrOuyQ9L3pU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: الناشط سجاد العراقي تم تغييبه في ذي قار ولم يعرف مصيره حتى الان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: الناشط سجاد العراقي تم تغييبه في ذي قار ولم يعرف مصيره حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).