2022/06/04 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f-w5s9hqY7s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الصحفيون يتعرضون لممارسات تعسفية خلال عملهم في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الصحفيون يتعرضون لممارسات تعسفية خلال عملهم في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).