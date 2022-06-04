استقدام رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام

2022/06/04 | 14:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ (عبد الباسط تركي) الرئيس الأسبق لديوان الرقابة المالية الاتحادي، فيما أكد أن الأمر جاء؛ جراء مخالفات مرتكبةٍ ألحقت ضرراً بالمال العام.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ الرئيس الأسبق […]

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